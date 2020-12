Rešen "slučaj Eriksen"? Inter na putu ka tri pojačanja i više nema sumnje, ovo će biti tim za titulu posle više od decenije?

Još par dana do početka prelaznog roka u Italiji, nekoliko kombinacija za Inter i Eriksena. Neke su povratak u PL, zamena sa Junajtedom za Van de Beka, ili odlazak u Arsenal, ali to je manje verovatno.



Posle dolaska Poketina u Pariz, intenzivirani su kontakti između dva kluba i bližimo se razrešenju. Kako sada stvari stoje, Inter će prihvatiti razmenu na pozajmicu, Danas ide u Pariz Leandro Paredes, Argentinac će se preseliti u Milano i tu biti do proleća. U Interu se nadaju da će Eriksen vratiti nekadašnju formu i cenu na tržištu što bi moglo da pomogne da ga se oslobode na leto.



Drugo pojačanje bi trebalo da bude Markos Alonso. Njegov agent je Falji Ramadani, on je već razgovarao sa Interom i mada Španca želi i Atletiko, on je raspoloženiji da se vrati u Italiju gde je igrao u Fiorentini i ponovo radi sa Konteom.



Italijani su spremni da plate pozajmicu, ali bez obaveze da kupe Alonsa. Konte planira da ga u 3-5-2 koristi kao spoljnog igrača, ili čak da promeni formaciju, kako bi Alonso igrao klasičnog levog beka, a Perišić bio ispred njega u nekim mečevima.







De Pol koji je promenio agenta i izgleda da će o njemu voditi brigu Rajola je sada bliži Juventusu, ali ako stigne Paredes, onda Konteu ne treba fudbaler Udinezea. Ne taj fudbaler, ali golman svakako, priča se da Handanović više nije nedodirljiv i da bi Huan Muso iz Udinezea mogao da stigne i preuzme mesto među stativama.



I dalje ostaje diktat Kineza da odu Vesino, Pinamonti (ako stigne rezervni napadač, recimo Žervinjo), a priča se da bi klub mogao da se zahvali još nekim fudbalerima, čak je spominjan i kapiten Srbije Kolarov, ali on će verovatno ostati do leta.



U svakom slučaju, Konte uverava vlasnike da bi sa pojačanjima, s obzirom na posrtanja Juventusa i činjenicu da Milan ipak ima slabiji tim, Inter sa tri nova igrača bio prvi kandidat za titulu i da tu šansu ne treba ispustiti.