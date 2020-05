Renomirani francuski list tvrdi, ovo je sudbina Nejmara i Mbapea!

Kako prenosi francuski "L'Ekip", Kilijan Mbape i Nejmar će ostati i naredne sezone u redovima Pari sen Žermena.



Puno se spekuliše o sudbini ovog dvojca, Mbapea pomno prati madridski Real, mnogi veruju da je samo pitanje vremena kada će Francuz zaigrati na "Bernabeu".



Što se tiče Nejmara, Barsa žarko želi da ga vrati, PSŽ im je vezao ruke leta 2017. godine, kada je platio klauzulu za brazilskog fudbalera tešku 222 miliona evra.



Poznato je da su najveće želje katalonskog kluba za naredni prelazni rok Lautaro Martinez iz Intera i Nejmar, ali izgleda da će Katalonci morati da odustanu od fudbaleri "Svetaca".



"L'Ekip" tvrdi da zbog pandemije koronavirusa i prekida sezone Real i Barsa neće moći da izdvoje velike svote novca za pojačanja, pogotovu svote potrebne da nateraju PSŽ da proda dva svoja najbolja i najvrednija fudbalera i da će transferi Nejmara i Mbapea morati da sačekaju makar na sledeće leto.







Obojici ugovori sa klubom ističu leta 2022. godine, Mbapeu je ponuđen i produžetak saradnje, izvesno je dakle da ovog leta neće biti transfera, a činjenica da je Mbape tražio razumnu klauzlu u novom ugovoru govori u prilog tome da i sam fudbaler ima želju da obuče dres "kraljevskog" kluba.



Što se tiče Nejmara, pominje se mogućnost razmene, jer Barsa neće moći da plati obeštećenje, ali to je malo verovatno, morali bi Parižanima da ponude neke od svojih najboljih pojedinaca, u to nema sumnje.



Dakle, Nejmara i Mbapea ćemo u Francuskoj gledati još godinu dana, to je sigurno, da li i posle toga, to je već pod velikim znakom pitanja.