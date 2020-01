Reina ponovo u PL?

Bivši golman Liverpula Pepe Reina je trenutno druga opcija u Milanu i to se neće promeniti skorije, kako je Donaruma neprikosnoven među stativama "Rosonera".



Španac je za godinu i po dana u Milanu upisao svega 13 nastupa, ali izgleda da nije rekao svoju poslednju reč u fudbalu.



Kako prenosi "Skaj", Reina bi mogao da se vrati u Premijer ligu, gde je u periodu od 2005. do 2013. godine branio boje Liverpula.



Nakon toga je igrao za Napoli i Bajern, kao što smo napisali u Milan je stigao 2018. godine, gde mu je od starta do znanja stavljeno da će biti rezerva Donarumi.



Sada bi mogao dobije priliku da brani za Aston Vilu, koja je ostala bez Toma Hitona, iskusni čuvar mreže se zbog povrede neće vraćati na teren do kraja sezone.



Tako je ekipa iz Birmingema krenula u potragu za novim golmanom, sada se i Reina našao na radaru kluba, uskoro ćemo saznati da li će ponovo čuvati mreže u Premijer ligi.