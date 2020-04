Recept "Grujić" za Kilijana Mbapea!

Kilijan Mbape je priča svih priča. Ovog leta će ostati u Parizu, zbog svega što se desilo, pandemije i tektonskih potresa u fudbalu, transfer nije realan.



Pričalo se da PSŽ čak neće prodavati svoj biser ni narednog leta, odnosno da će ga zadržati još dve godine u klubu. Naredne sezone ulazi u poslednju godinu ugovora, leto 2021. biće poslednja šansa da na njemu zarade.



Ali, tada će i cena pasti, niko neće platiti 150 miliona evra za igrača koga za 12 meseci može da dobije bez obeštećenja.



Tome se nada i Liverpul.



Naime, Jirgen Klop je izjavio da je naučna fantastika da Redsi izdvoje toliki novac za fudbalera PSŽ, ali ako bi on bio slobodan, onda se stvari menjaju.



Španski mediji otkrivaju da je Jirgen Klop učinio sa Mbapeom isto što i sa svojim prvim pojačanjem Markom Grujićem. On nije direktno razgovarao sa igračem već njegovom porodicom. Naime, predstavio je Mbapeovom ocu plan, uverio ga da će u Liverpulu Mbape imati pravu šansu za razvoj i da bi trebalo da bude ključni igrač u budućnosti "Crvenih".











Jasno, to bi podrazumevalo da Sadio Mane, kako se spekuliše ode iz kluba, ali i da se to ne desi, sigurno da bi Mbape postao prva zvezda ekipe i lider za budućnost odnosno da bi mu pripala ogromna odgovornost, što on želi i što je već nekoliko puta napomenuo, kroz redove sugerišući da Tuhel ima više poverenja i kao vođu tima vidi Nejmara.



Doduše, kada je u pitanju Grujić, on nije uspeo da se izbori za minutažu, morao je na pozajmicu, igra odlično u Herti, ali čini se da ni ovog leta neće uspeti da se vrati na "Enfild" jer je konkurencija surova...