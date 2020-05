Real završio prvo pojačanje, koga sve guraju ka izlazu "Bernabeu"?

Real Madrid će morati da prodaje da bi kupovao, ali izgleda da će ovo leto biti mirno, makar kada su dolasci u pitanju. Kako pišu španski mediji, rupa u budžetu je prevelika, planiran je prihod od 882 miliona evra, što je posle korone nemoguća misija. Čak i da prihodi padnu samo 20% to će ponovo biti ogroman novac koji se mora nadoknaditi.



Sezona će biti nastavljena bez publike, to je odmah 30 miliona minusa, dodajte na to ono što gube nemogućnošću turista da obiđu i vide Bernabeu (oko 3 miliona ljudi godišnje to učini), karta je u proseku 20 evra. Na to treba dodati i smanjen prihod od još nekih marketinških akcija, pa je jasno, da bi recimo klub mogao da izgubi oko 200 miliona evra. Igračima će biti smanjena plata za 10% za ovu sezonu, ali to štedi tek 45 miliona klubu.



Oni imaju plan da smanje budžet za plate koji iznosi neverovatnih 283 miliona evra, pričamo o bruto iznosu, a troškovi kluba su oko 770. Dakle, moraju da se oslobode Bejlovih 30, Džejm Rodrigez prima 18 sa poorezima, Marijano 8, Brahim i Odriozola 7, Sebajos koji je na pozajmici 6, Valjehon 4. Dakle, situacija je jasna, njih treba negde udomiti, ali sa tim platama teško.



Klub planira da se vrate Odegard, Ašraf, možda i Reguljon, ali samo ako odu Modrić, Marselo, eventualno Naćo.



Šta će biti sa pojačanjima?











Ne treba zaboraviti da se vratio Asensio, Pogba je sve dalje, nema novca, osim ako Junajted ne prihvati neku trampu, a najbliži Realu je Feran Tores.



Fudbaler Valensije ima ugovor do 2021. nije odgovorio na ponudu kluba, što pokazuje da želi da ode i to u Real. On ima klauzulu od 100 miliona evra koju niko neće platiti, ali za mladog reprezentativca Španije zainteresovani su Dortmund, Bajern, Juve, cena mu je oko 40 miliona.



Valensija ne želi da ga proda Realu, oni uvek oklevaju i pokušavaju da spreče da njihovi najbolji igrači odu na "Bernabeu", setimo se recimo Mate, Davida Silve, Davida Vilje, ali neće imati izbora.



Feran Tores može da pokriva čitavu desnu stranu, svakako da bi bio akvizicija za budućnost, što se ostalog tiče, Real bi eventualno mogao da iskoristi neki rasplet na tržištu, da nekon trampom dovede još jednog vezistu, ali pre svega će morati da prodaje...