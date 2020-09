Real u frci oko Mbapea, PSŽ ima bolju ponudu? Ko pre devojci...

Glavna tema u Francuskoj je Kilijan Mbape, posle najave da će otići narednog leta. On neće produžiti ugovor sa Pari Sen Žermenom koji može da ga zadrži do 2022. i da ne zaradi ni cent od fantastičnog napadača.



Drugo rešenje je da ode 12 meseci ranije, ali nema šanse da neko za njega plati svetski rekord koliko će navodno tražiti Parižani.



Real neće platiti ni oko 180 miliona evra koliko je Monako uzeo od "Svetaca" za Mbapea, oni su čak spremni da čekaju dve sezone, da ga uzmu besplatno i plate mu 40 miliona evra po sezoni koliko mu nudi PSŽ.



Sve bi to bilo lepo da nije Klopa i Liverpula.







Naime, potvrđene su informacije da oni čekaju sledeće leto, da će prodati ili Salaha ili Manea kako bi se dokopali Francuza. Spremni su da ponude novac i jednu od svojih zvezda Parižanima što bi moglo da bude rešenje.





Iz tog razloga Liverpul ne kupuje praktično dve godine, jednostavno skupljaju novac za veliki transfer i sigurnost kada dovedete provereno, pokazalo se sa Alisonom Bekerom i Van Dajkom kao pravo rešenje.













Šta će biti na kraju videćemo, kako rekosmo juče, Mbape ima razloge da ode u Real, ali i u Liverpul, tako da će možda odluku prepustiti klubu, njegovi rezoni se znaju...