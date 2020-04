Real - Tri transfer scenarija u igri, u jednom će Mbape završiti u PL!

Real Madrid još nije načisto šta će uraditi u prelaznom roku, ali ni u narednih par godina. Perez insistira na podmlađivanju tima, forsiranju igrača koji su potekli iz škole ili se dokazali na pozajmicama, recimo, on smatra da bi uz Ašrafa i Odegarda, Sebaljos i Kubo trebalo da ostanu. To bi značilo da ovog leta ne bi bilo velikih pojačanja, osim eventualno Kamavinge koji bi možda bio ostavljen u Francuskoj na pozajmici.



Drugi scenario podrazumeva da se ispuni želja Zidanu, da stigne Pogba i bude kupljen Haland, u tom slučaju mesta nema za osim Bejla, Džejmsa, Marijana, ni za Jovića, Modrića, verovatno i Marsela koga bi zamenio Reguljon. Moguće je da umesto Pogbe odmah stigne Kamavinga, takav scenario bi podrazumevao mnogo veća ulaganja, ali i prodaje.



I na kraju treća varijanta, koja je utopija, dovesti odmah Mbapea. Ovo je malo verovatno, PSŽ neće prodati, a izgleda da bi Parižani, prema rečima Leonarda mogli da sačekaju da Mbapeu istekne ugovor, odnosno da ga zadrže dve godine.



Oni neće pristati ni narednog leta na manje od 150 miliona evra, pa bi Real mogao da sačeka kraj ugovora Francuza. U tom slučaju morali bi da se čuvaju Liverpula, jer ako Zidan ne ostane na klupi do 2022. onda bi Klop mogao da bude ključ za dovođenje Mbapea.







Prva opcija je najrealnija, kako bi se sačuvao novac ovog leta, pokrili troškovi i gubici zbog korone, ali i nastavio proces podmlađivanja tima.