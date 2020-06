Real se umešao, ali je nađena formula za Lautara Martineza!

Real Madrid se navodno umešao u trku za Lautara Martineza. Italijanski mediji su preneli da su spremni da plate klauzulu, međutim čini se da je u pitanju samo pritisak na Barselonu i želja da se rivalu istera što više novca.



Jer, Martinez hoće samo u Barsu, plus, Real čuva novac za Mbapea i Halanda u naredna dva letnja prelazna roka.



Da li je "Bik" sada bliži Barseloni, pošto je u Interu procenjeno da je važniji levi bek?



Naime, Konte traži igrače za svoju formaciju 3-5-2, pričalo se da bi Barsa mogla da Semeda menja za Kansela, a onda da desnog beka Sitija ponudi Interu uz keš.



Ipak, čini se da će Inter lakše naći desnog beka, uostalom Ešli Jang može da igra na toj poziciji, pa je sada u prvom planu Žunior Firpo.



On prema Barseloni vredi 40 miliona evra, uz njega bi ostatak bio 70 miliona, taman do klauzule, ali to je procena Barse. Inter i dalje traži 80 miliona plus igrača, videćemo hoće li Firpo koji je doveden iz Betisa kao alternativa za Albu završiti u Seriji A.











On je za razliku od većine igrača Barse veoma zainteresovan za Inter, želi da igra standardno, momak iz Dominikane koji ima španski pasoš i mladi je reprezentavac "Rohite" je odigrao svega 12 mečeva u prvenstvu, Alba je imao prednost.



Čini se da je ovo bliži rasplet neko trampe i na kraju slanje Kansela u Inter, ali čeka se i dalje, u prvoj polovini jula važi klauzula, posle toga Inter i ne mora da pregovara, mada su se oni već složili sa odlaskom Lautara.



Sam Argentinac je dogovorio transfer, pet godina, 60 miliona, gotovo tri puta više nego što bi novim ugovor dobio u Interu.