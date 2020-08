Real prodao Jovićevog konkurenta, on nema pojma o tome?!

Kako prenose najpoznatiji portugalski mediji, Marijano Dijaz je na pragu Benfike.



"Orlovi" iz Lisabonu su hteli Edinsona Kavanija, ali je "El Matador" tražio previše novca, navodno oko 10 miliona evra po sezoni, što je i za najveće portugalske klubove nezamisliv novac.



Tako su na "Lužu" odustali od Urugvajca i okrenuli se ka Madridu, a sa Realom su navodno i postigli dogovor, platiće 20 miliona evra za usluge bivšeg fudbalera Liona.



Ipak, nastao je problem, oglasio se Dijazov agent, koji tvrdi da njega niko nije kontaktirao.



"Ne postoji ništa novo po pitanju Marijanovog odlaska iz Reala. Dogovor? Niko iz Benfike nije razgovarao sa mnom ili sa igračem još uvek. Ako žele da nastave sa pregovorima, mora da postoji razgovor, a to se još uvek nije dogodilo.



Ako postoji dogovor klubova, onda je to veoma čudno, jer to nije način na koji ubeđujete igrača da se preseli u drugi klub.



Obično ne poslujete nekome iza leđa ako hoćete da ga angažujete", izjavio je ljutito David Aranda, agent napadača madridskog Reala.







Dakle, još uvek je neizvesno šta će se dogoditi, pojedini portugalski mediji ističu da i pored govora sa Realom problem svakako postoji na relaciji Benfika-Marijano Dijaz, jer napadač Reala traži preveliku platu.



On u Madridu zarađuje četiri miliona evra po sezoni, voleo bi da ponese dres Benfike, ali za platu od pet miliona godišnje.



To će se teško dogoditi, videćemo kako će se cela ova priča završiti.