Real prelomio, kapiten odlazi, dve opcije za zamenu! Ramos ima dve mogućnosti šta je bolje?

U Španiji će prelazni rok proći tiho, jedino Atletiko mora da nađe zamenu za Dijega Koštu. Real i Barsa neće moći da kupuju, Madriđani nemaju novac, Barselona čeka izbor predsednika, Laporta je veliki favorit, ali neće imati puno vremena, da za pet dana realizuje svoje planove.



Ono što je jasno u Realu je da bi Odegard mogao da se vrati na novo kaljenje u Sosijedad, greška je što su ga povukli. Ugovori ističu Modriću, Lukasu Vaskezu i Ramosu, i dok bi Hrvat mogao da dobije produženje na sezonu, priča se da se Real pomirio sa odlaskom kapitena.



Naime, Perez je bio jasan, neće popustiti, Ramos ne može da dobije ugovor na dve godine sa platom 13 miliona neto, plus kapiten se buni zbog kresanja primanja usled korone.



Klub je odgovorio pregovorima sa Alabom kome nude 10 miliona po godini i četvorogodišnju ugovor. To je jedna opcija, druga je Pau Tores iz Viljareala.







Ramos će najverovatnije napustiti Madrid posle 16 godina, on je sigurno najbolji defanzivac u istoriji kluba i jedan od najboljih u istoriji fudbala. Po broju nastupa četvrti je ikad u Realu, Manuel Sančis je odigrao 44 meča više i čini se da će ostati ispred Ramosa.



Šta su opcije za kapitena?



U Kini bi mogli da naprave izuzetak u odnosu na sadašnju politiku plata, kada je on u pitanju, već je imao ponudu, da uzme sto miliona za četiri godine, ali je Perez odbio da ga pusti pre 18 meseci.



Ali, Ramos cilja vrhunski fudbal. Španski novinar Đozep Pedrerol tvrdi da je navodno Špancu obećano da će zaigrati sa Mesijem i Nejmarom u PSŽ, što bi bio drim tim. Druga varijanta je Mančester Siti kome nije problem da mu ponudi ugovor na dve godine. Ramos je svojevremeno bio meta Junajted pre pet godina, pa je to iskoristio da dobije bolji ugovor u Realu.







Italijanski timovi su van njegove platne kategorije, Juventus nema novca, a i pravi novu odbranu, dok Inter nije u trci.



Ponovimo, Ramosu je bitno da igra na vrhunskom nivou da bi bio spreman za Mundijal u Kataru posle koga će se oprostiti od "Crvene furije" sa kojom je osvojio sve.