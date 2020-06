Real - Pet dana za prvo pojačanje, Nemac rekao svoje, Luka Jović mora da pristane na ovaj uslov!

Real Madrid pokušava da završi dva posla ovog leta. Navodno imaju još pet dana, Kamavinga sa Renom počinje pripreme za novu sezonu i kvalifikacije za Ligu šampiona.



Klub iz Bretanje mu nudi novi ugovor, ima obavezu do 2022. želi u veći klub, a Real nudi Francuzima da kupi za 60 miliona evra talentovanog vezistu, a onda ga ostavi godinu dana na pozajmici.



Ima i kvaka, u Renu koji drži najbogatija porodica na svetu, smatraju da bi Kamavingina cena mogla da poraste u narednih godinu dana. Ren mu nudi da produži ugovor uz klauzulu, a povećaće mu primanja na par miliona evra...



Takođe, Real pokušava da kapariše i Kai Haverca. Nemac je jasan, on bi pre u Madrid nego Minhenm ali je Leverkuzen odbio prvu ponudu. Ne pominje se suma, ali su "Farmaceuti" već poručili da 70 miliona evra ne bi bilo dovoljno i traže trocifrenu sumu.



Novine i kada je Jović u pitanju, navodno, on želi da napusti Real, ali bi morao da smanji platu, kako bi ga pustili na dvogodišnju pozajmicu u Milan. Ragnik mu garantuje minutažu, neki italijanski mediji objavljuju da je naš internacionalac spreman na sve, kako bi igrao, jer je svestan da gubi vreme.



Što se Gareta Bejla tiče, on neće otići. U totalnom je ratu sa Zidanom koji neće više ni da čuje za njega, ali je Velšaninov agent navodno ponovio, Bejl će ostati u Realu još dve sezone i Real će morati da mu isplati još 35 miliona evra, makar sedeo na tribinama i igrao za "B" tim u trećoj ligi.



Bejl je navodno poludeo jer je ostao na klupi u prošlom meču, delovao je nezainteresovano kada je ušao, a sada se spekuliše da je ponovo povređen.



Videćemo hoće li protiv Valensije u četvrtak uopšte biti u kombinaciji za tim...