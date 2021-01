Real ne zna šta će sa petoricom prekobrojnih, samo im još Danac fali!

Real Madrid je dobio sinoćnji meč protiv Selte i makar za trenutak preuzeo čelnu poziciju na tabeli. Doduše, Atletiko ima tri meča manje, pa bi već danas mogao da se vrati na vrh, ako ne izgubi u Vitoriji protiv Alaveša.



Do sada prelazni rok u Realu protiče mirno, tačnije nema ni nekih najava da će Madriđani kupovati, pokušavaju da postignu dogovor sa Alabom na leto, što bi, kako smo pisali juče verovatno poguralo Serhija Ramosa ka izlaznim vratima, jer Perez ne pristaje da mu produži ugovor na dve godine za 13 miliona po sezoni.



Sa druge strane, problem za Zidana su igrači na pozajmici. Jer, Sebaljos ne igra u Arsenalu, i želi da ode iz Londona, nije dobio šansu kod Artete, a klub ne zna šta sa njim da radi. Uz njega, Kubo koji je budućnost je pogrešio sa odlaskom u Viljareal, prošle sezone je bio sjajan u ekipi Majorke i sada su i iz "Žute podmornice" potvrdili da će posle šest meseci otići. Povratak u Real ne dolazi u obzir, oni i nemaju mesto za stranca, ali moraju da ga proslede negde gde će igrati do leta. Ipak, mali broj klubova je spreman da ga razigrava za Real, i plus da mu nadoknadi platu.











Tu je i Isko koji želi da ode, ali u Sevilju, ne da bude prodat nekom od zainteresovanih klubova. Andalužanin želi natrag u zavičaj, kako bi igrao i obezbedio mesto u španskoj reprezentaciji. Uz to, trener bi mu bio Lopetegi pod kojim je u reprezentaciji igrao fantastično.



I na sve to Eriksen.







Naime, iako Zidan traži još jednog vezistu, pošto se pokazalo da Odegard još nije zreo za bitne uloge, Interova ponuda da Real uzme Danca na pozajmicu sa otkupom nije ni razmatrana. Prvo, jer Zidan nije želeo Eriksena leto pre, Danac nije po njegovom ukusu, drugo jer fond za plate treba dodatno da se smanji, igrači su juče pristali na još 10% smanjenja primanja.



Zbog toga ne treba očekivati nikakve promene, niti povratke igrača, moraju da im nađu novi klub, eventualno se oslobode Iska, Jovića koji je potpuno u drugom planu, možda i još nekog igrača. Sve u cilju smanjenja posledica epidemije i velikih gubitaka koje klub trpi...