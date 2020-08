Real ne kupuje, ali legenda može besplatno? "Visi" Luka Jović?

Real neće kupovati, ponavljaju već nedeljama madridski mediji. Već je poznato da Perez smatra da nema potrebe da pojačava ekipu, osim da vrati igrače sa pozajmica, Odegard će posle godinu dana natrah u Madrid, kao i Sebaljos.



Klub pokušava da se oslobodi prekobrojnih, Rodrigeza, Majorala koji je navodno na meti Valensije, Reguljon je opcija za Čelsi, ako ne dovedu Čilvela, Brahim, Marijano Dijaz su igrači na koje Zidan ne računa.



Za Kuba je rano, a i nema mesta za strance, otišao je na pozajmicu u Viljarea, Reinije je ustupljen Dortmundu, Hesus Valjeho Granadi.



Već je prodat Hakimi i još nekoliko mlađih igrača, pa je prihod od transfera 60 miliona.



Problem ostaje Bejl koji ne želi da ode i on će praktično sa strane, igrajući golf, primati 17 miliona godišnje.



Ali, danas se najavljuje da bi pojačanje moglo da stigne, i to kakvo.







Navodno, Edinson Kavani kome je zbog velikih zahteva propao posao sa Benfikom želi u Real, spreman je da smanji platu do maksimuma kako bi ostvario san.



Dugo je želeo u Real, ali je prodat PSŽ gde je imao ogromnu platu.



Šta bi dobili Madriđani?



Besplatnog igrača, zamenu za Benzemu, čoveka koji zna kako se pobeđuje i mogao bi da par godina bude od velike koristi.



Ovo bi značilo odlazak Jovića, ako stigne "El Matador", Srbin bi verovatno bio prodat sa pravom otkupa ugovora ako nađe formu iz Ajntrahta. Milan ga želi na pozajmicu, ali bi Real da uzme novac, vrati deo uloženog.



Italijani nemaju 50 miliona evra, plus Jovićeva plata ga čini realnijom metom za klubove PL, Lester pre svih koji traži zamenu za Vardija. Monako bi u slučaju da proda Ben Jedera uložio u Luku, to je želja njegovog bivšeg trenera Kovača.



Ostaje da se vidi hoće li Zidan dovesti Kavanija, ovo je jedinstvena prilika, besplatan igrač, ima 33 godine, može makar još par sezona da igra na vrhunskom nivou. Inače, Kavani je odbio Lids, pričalo se da će biti zamena u Atletiku, ako ode Dijego Košta, ali je Real neuporediv.



Da sačekamo...