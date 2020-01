Real nastavlja da ulaže u budućnost, kupljena još jedna mlada nada!

Kako prenosi španski "AS" Real Madrid je sa Malagom dogovorio kupovinu talentovanog napadača Uga Valjeha.



U pitanju je 19-godišnji fudbaler, koji će do kraja sezone igrati na pozajmici u Deportivu, a sa Realom je potpisao ugovor do leta 2023. godine.



Upisao je u tekućoj sezoni u dresu Malage manje od 300 minuta u Segundi, ali u Deportivu veruju da bi mogao da bude dobro pojačanje.



U Realu su procenili da poseduje veliki potencijal, sećamo se kako su i Asensija doveli iz Segunde (iz Majorke) za par miliona evra, pa je izrastao za kratko vreme u španskog reprezentativca.



Nastavljaju "Kraljevi" sa pametnim kupovinama, nedavno su obezbedili i potpis supertalentovanog Rejnijera Žesusa iz Flamenga, a šuška se da bi mogli da angažuju još jedno pojačanje iz Rija, navodno su pri kupovini pomenutog mladog veziste dogovorili sa Flamengom pravo preče kupovine za napadača Linkolna.



Podsetimo da su u klubu već veliki mladi talenti Rodrigo i Vinisijus, van kluba su na pozajmicama Odegard i Kubo, jasno je da je pred Madriđanima blistava budućnost.