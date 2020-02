Real ima pravo da sanja, "Galaktikos 2020", ovo je ključna prednost!

Sudbina Kilijana Mbapea sigurno neće biti poznata po leta. On je odbio da priča o novom ugovoru, ima probleme sa trenerom Tuhelom, ali Nemac će verovatno otići, pa razgovori o produžetku ugovora nemaju veze sa tim odnosom.



Mbape bi želeo navodno u Real, ako se klubovi dogovore i ako Perez ispoštuje obećanje da će od njega načiniti najplaćenijeg fudbalera na svetu.



Sa druge strane, iz Pariza stižu informacije da se za manje od 300 miliona evra neće odreći napadača, a to sigurno je, niko neće platiti, pa ni Real.



Ipak, u Madridu veruju da će Mbapeova želja presuditi, da će PSŽ spustiti cenu, a da Liverpul koji bi navodno prodao Salaha kako bi oslobodio mesto za Mbapea ima manje šanse.



Razlog je Zidan. Naime, Mbape i dalje sanja da mu idol bude trener i u Madridu to vide kao odlučujuću prednost u borbi za igrača koji ima ugovor do 2022.