Real danas prodao prvog, drugi ide kod Murinja, još petorica na izlaznim vratima!

Prvi posao je danas završen, Ašraf Hakimi je prodat Interu za 45 miliona, pa je sezona prodaja u Realu zvanično otvorena. Ali, to je tek početak.



Naime, posle Marokanca, slede novi odlasci, osim Luke Jovića koji će, ako Milan prihvati pozajmicu sa obaveznim otkupom otići u Milan, sa njim bi u istom paketu mogao da se preseli Oskar Rodrigez. Ovaj vezista je na pozajmici u Leganjesu, danas bi trebalo da se vrati, ali ostaće do kraja sezone.



Zidan će prodati i svog džokera Lukasa Vaskeza, on je na meti Totenhema, trebalo bi da košta oko 20-tak miliona, "Pevci" nude 16, ali čini se da će se klubovi dogovoriti.



Džejms Rodrigez takođe ide, klub je propustio da ga proda Atletiku što je i sam Kolumbijac rekao, sada će ga pustiti za manji novac kako bi ga se oslobodili. Od Bejlovog odlaska nema ništa, on ni pod kojim uslovima ne želi da napusti klub.



Takođe, pitanje je šta će biti sa Sebajosom koga neće otkupiti Arsenal, on bi mogao da novu pozajmicu, a Odegard će ostati u Sosijedadu još sezonu, jer Modrić ostaje. Kubo koji igra sjajno za Majorku će na novu pozajmicu, pisali smo, Zidan bi ga vratio, ali Real već ima tri stranca van EU, Militao, Rordigo i Vinicijus ne idu nigde.













Klub će napustiti i Borha Majoral koji je na pozajmici u Levanteu, neće se vraćati ni Valjeho, odnosno on će biti prosleđen na novu pozajmicu.



Golman Areola se vraća u PSŽ, a u klub stiže posle dve godine kaljenja Ukrajinac Lunjin.



Ako Jović ode, Marijano bi mogao da ostane u klubu kao rezervni napadač, mada se pominje Obamejang i dalje kao opcija, ali čini se da će Perez čekati leto 2021. da dovede Mbapea ili Halanda i da neće ulagati novac u Gabonca koji zalazi u četvrtu deceniju.