Razrešena Politanova sudbina?

Inter i Roma su navodno postigli dogovor oko trampe, put Milana je krenuo Leonardo Spinacola, u suprotnom smeru je za prestonicu otišao Politano.



Oba transfera imala su slične formule, pozajmica sa obaveznim otkupom, ako igrač odigra 15 mečeva do kraja sezone.



Ipak, došlo je do problema, sa "Olimpika" tvrde da je Inter prekršio dogovor i da je hteo da promeni uslove naknadno, priča je propala, Politano se u suzama vratio na "Meacu".



Jasno je da kod Kontea za njega nema mesta, on želi sa reprezentacijom na Euro i jedina šansa da dobije poziv Manćinija je da do kraja sezone redovno igra.



Roma je to bila spremna da mu ponudi, ali je došlo do preokreta.



Bilo je pisanja da je Roma i dalje zainteresovana i da sam igrač želi da se vrati na "Olimpiko", gde je pre sedam godina i počeo profesionalnu karijeru, ali izgleda da se treći klub umešao i da je svojom ponudom oduvao konkurenciju.



U pitanju je Napoli, pozajmica sa pravom otkupa, sve ukupno bi "Neroazurima" trebalo da donese 25 miliona evra.



Navodno je ostalo samo da se Politano i Napoli dogovore, ali se čini da tu neće biti problema.



Dakle, nakon svega, Politano ipak napušta "Meacu" i seli se pod Vezuv, gde će polako odmenjivati Kaljehona, koji na kraju sezone izvesno napušta klub.