Raskol oko Ikardija, Juve nudi razmenu, rešenje za Parižane je Čelsi?

Nije tajna, Leonardo je želeo da smeni Tuhela koji ima ugovor do kraja sezone i da dovede Alegrija. Čekao se kiks u Ligi šampiona, ali je Nemac doveo tim do finala, pa iako nije osvojena evropska kruna to je najdalje dokle je PSŽ stigao u istoriji.



Tuhel ostaje, mnogi smatraju da je ovo njegova poslednja sezona, navodno novi sukob između trenera i direktora je izbio oko Maura Ikardija.



Trener nije bio za to da Italijan bude otkupljen od Intera, ali je Brazilac insistirao, uspeo je da smanji cenu na 50 miliona, Italijani su samo želeli da se oslobode bivšeg kapitena i da on ne ode u Juventus. Uspeli su u tome, Ikardi je dobio šansu posle korone, ali nije uspeo da postigne gol. U završnici Lige šampiona, Tuhel mu nije pružio šansu, čak je Čupo-Moting igrao umesto njega.



Mnogi smatraju da je bolje bilo da Kavani ostane, da Ikardi nema kvalitet za velike stvari u Evropi, a sa njim, ili bez njega, PSŽ je apsolutni favorit za sve trofeje u Francuskoj.



No, šta je tu je, Leonardo i dalje nije rešio rebuse, u defanzivi i veznom redu. Navodno, Juventus bi pristao da menja Koštu za Drakslera, ali je problem ugovor Nemca, mada Nejmar pritiska klub da uđe u ovu trampu i čak isplati odštetu Draksleru, kako bi prihvatio da ode u Italiju. On i Brazilac su na ratnoj nozi, a sa druge strane "Nej" je odličan prijatelj sa zemljakom iz Juventusa.



Ali, nije realno, Juventusu je potreban novac pre svega, Vulverhempton se čeka, videćemo šta će se desiti sa Koštom na koga Pirlo ne računa, tačnije čijeg ugovora od šest miliona po sezoni Juve želi da se oslobodi.







Leonardo gleda ka Londonu, dvojica otpisanih igrača Čelsija bi mogla da pojačaju PSŽ. Jedan je Bakajoko i to nije tajna, ali "Plavci" žele novac, a ne pozajmicu sa otkupom. Što se Ridigera tiče, on je izgubio mesto u timu i mogao bi da pojača Parižane. Oni ne žele da uplate ogroman novac za Kulibalija, ali ni da plate 60 miliona Interu za Škrinjara, Slovak je sada bliži Totenhemu. Leonardo mora da štedi, tačnije da obuzda trošenje, pa traži jeftinije solucije.



Do sada je, uz otkup Ikardija, doveo Florencija na pozajmicu iz Rome, rezervnog golmana Rika, a otišli su Tijago Silva, Kavani, Kuasi i Menije kao slobodni igrači, Areola je na pozajmici u Fulamu, ne znaju šta će sa Heseom, a Čupo Moting je bez ugovora, propali su pregovori da ostane, pa sada odmerava ostale opcije.



Na kraju, recimo i da Leonardo pokušava da ubedi Mbapea da ostane i posle leta 2021. da produži ugovor, ali i dobije garancije da će biti prodat za dve godine. Time bi Parižani i sledeće sezone zadržali sjajnog napadača, ali bi produžetkom ugovora dobili priliku da u leto 2022. naplate njegov transfer, umesto da ode kao slobodan igrač.