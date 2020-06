Rašford ili Jović? Na kraju, nijedan...

Engleski mediji otkrivaju priču, kada je pre dve godine Grizman u poslednji čas odbio transfer u Barselonu, Katalonci su se našli u nebranom grožđu. Bio im je potreban napadač, pregovarali su sa Jovićem, ali je tadašnji trener Valverde želeo pokretljivijeg igrača, nekoga ko bi mogao da bude upotrebljiv na više pozicija u napadu.



"Mundo Deportivo" piše da su se okrenuli Markusu Rašfordu i da je on pristao. Naime, mladi fudbaler Junajteda je želeo da se preseli u Kataloniju, njegov menadžer je daleko odmakao u pregovorima, ali je posle dugih pregovora, Englez odlučio da ugovor koji je isticao 2020. produži za tri godine.



Njega su u klubu uverili da će praviti tim u kome će biti glavna zvezda, ali i da će igrati na mestu centralnog napadača. Uz to, dobio je ponudu koja se ne odbija, Rašford danas zarađuje nešto više od 12 miliona evra po sezoni, za Barsu je to bilo previše.



Na kraju ni Rašford, ni Jović, stigao je ipak Grizman godinu dana kasnije, sigurno da se u Barsi zbog Srbina nisu pokajali, a Francuz nije opravdao očekivanja, pa sada Katalonci čine sve kako bi kupili Lautara Martineza od Intera...