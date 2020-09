Rascep? Oglasio se Mbape, poručili mu da ćuti i ne meša se u transfere! Šta je plan PSŽ?

PSŽ i dalje čeka, Leonardo se drži gesla koje je već nekoliko puta ponovio, klub će poštovati FFP, mora da prodaje kako bi kupovao.



Podsetimo uloženo je u Ikardija 50 miliona evra, ali njega Tuhel nije koristio u završnici Lige šampiona. Otišli su Tijago Silva, Menije i Kavani, nisu im ponuđeni ugovori, a odbijanje da se produži ugovor sa kapitenom je izazvalo mnogo komentara.



Silva je otišao u Čelsi, Kuasi u Bajern, traže štopera, ali Kulibali je odbio da ode u Pariz. Priča se o Škrinjaru, navodno traže i desnog beka i vezistu, no, prvo moraju da prodaju igrače.



Današnji mediji pišu da je Mbape nezadovoljan, da traži od kluba da dovedu nove fudbalere, da zamene one koji su napustili klub, ali mu je Leonardo odbrusio da to nije njegov posao i da PSŽ ima finansijskih ograničenja.



Paredes i Dreksler bi mogli da budu prodati, ali su neke mete Parižana poput Kamavinge koga želi i Real, nerealne, jer Ren neće prodati ovog leta svoj biser.



Cilj je da se produže ugovori sa Mbapeom i Nejmarom što neće biti lako, ako se ekipa ne pojača. Serhio Riko će biti drugi golman, iza Navasa, ostaje i Čupo Moting, i dalje se priča o Auaru, ali teško će Lion prodati svog najboljeg igrača Parižanima.







U svakom slučaju, Tuhel ćuti, i njegova pozicija nije sigurna, sa vremena na vreme se pronose priče o Alegriju, ali Nemac će po svemu sudeći ostati do kraja ugovora, iako direktor Leonardo želi da dovede Italijana na klupu.



Inače, "Parizijen" tvrdi da je reakcija Leonarda na zahteve Mbapea bila veoma nervozna jer Brazilac ne želi da igrači pričaju i vode računa o onome što nije njihov posao.



Šta će od svega biti videćemo, ali ako sjajni napadač ne produži ugovor, sigurno je da će narednog leta biti prodat Realu...