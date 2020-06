Rangnik aminovao, Milan gleda ka Lionu, Inzagi komplikuje situaciju!

"Rosoneri" će verovatno tokom leta pokušati da vrate Tijaga Silvu iz PSŽ, ukoliko Ibrahimović ostane to bi bio ujedno i tandem koji je poslednji doneo titlu šampiona Italije na "San Siro".



Problem su svakako godine, jasno da oba igrač nisu zalog za budućnost, te se postavlja pitanje na koga će se osloniti nadolazeća Rangnikova generacija. Po pisanju italijanskih, ali i francuskih medija to bi mogao biti Memfis Depaj!



Holanđanin je briljirao tokom ove sezone u Lionu, do povrede ligamenata imao je učinak od 14 golova na osamnaest odigranih utakmica, pet od pet u Ligi šampiona. Ipak usledila je teška povreda a onda nas je zadesio i prekid šampionata u Francuskoj zbog korona pandemije, Liga 1 je donela nepopularnu odluku te Lion nećemo gledati u Ligi šampiona naredne sezone.













Depaju ugovor ističe naredne sezone, ali Holanđanin navodno ne razmatra produžetak sa Lionom već gleda ka Italiji.



Milan ga duže vreme već prati, ali tu je i Simone Inzagi sa Lacijom koji bi mogao ponuditi i učešće u Ligi šampiona. Nešto od čega su "rosoneri", barem za sada, dosta daleko.