Ramos slobodan ide na EP, Real ima listu od šest štopera!

Pregovora nema, niti će Real insistirati na njima. Serhio Ramos je tražio ugovor na tri godine, ističe mu obaveza narednog leta, ali Perez neće ni da čuje.



Prvo, Ramos ima 12 miliona evra po sezoni i on praktično traži da do 2023. prima tu sumu, što bi Real, ako ne računamo sledeću sezonu koštalo sa porezima dodatnih 50 miliona evra.



Klub nikome, pa ni legendarnom kapitenu neće ponuditi u tim godinama produžetak duži od godinu dana, ali ni to nije sigurno.



Danas "Marka" piše da postoji realna mogućnost da na EP 2021. Ramos ode kao slobodan igrač, odnosno da mu istekne ugovor.



Militao koji je doveden u vreme kada je Zidan bio van kluba nije rešenje, makar Francuz tako misli. Napravljena je navodno lista od šest igrača koje skauti gledaju i koji bi mogli da stignu ovog leta, ili eventualno budu kaparisani za sledeće.



Prvo ime je Dajot Upamekano, najtraženiji mladi štoper današnjice, njega žele Barsa i engleski klubovi, neće produžiti ugovor sa Lajpcigom, ima još godinu dana, ovo je poslednja šansa za Nemce da zarade novac. Ali, oni traže oko 60 miliona evra, to za igrača kome ugovor ističe za 12 meseci nije realno.



Mendeš gura Dijaša svog pulena iz Benfike, ali njegova klauzula je 100 miliona evra. U pitanju je igrač koji podseća na Ramosa, verovatno bi Real mogao da spusti cenu, ali je preskup.



Kulibali je provereno rešenje, Napoli će ga prodati, ali Malijac je bliži PSŽ, Leonardo je već vodio pregovore sa Napolitancima i za oko 75 miliona evra možda i najbolji štoper Serije A će verovatno završiti u Parizu.



Alesio Romanjoli bi mogao da napusti Milan, kapiten "Rosonera" ima već 25 godina, dugo je na sceni, ali nekako ne napreduje, svojevremeno ga je Mihajlović iz Rima doveo u Milan, radi se o štoperu koji je mnogo obećavao, Rajola mu je agent, to može da bude otežavajuća okolnost. Takođe, Milan traži oko 50 miliona evra za kapitena.











Dijego Karlos je pominjan kao meta Liverpula, on je eksplodirao u Sevilji po9sle dolaska iz Nanta. Još jedan sjajan potez Monćija, plaćen je 15 miliona evra, vredi najmanje 45. Sevilja ga neće pustiti, a klauzula Brazilca je 70 miliona evra.



Najjefitinija opcija je Muhamed Salisu. On bi bio pomoćno rešenje, igra za Valjadolid, Real bi se lako dogovorio sa svojim bivšim napadaćem Ronaldom koji je predsednik kluba. Ima 20 godina, visok je, ali ima i odličnu predaju lopte, mada je čini se neiskusan. Real bi mogao da ga kapariše, plati desetak miliona i ostavi ga u Valjadolidu do leta.



Šest imena, Varan ostaje, kao i Ramos sledeće sezone, Militao je na meti engleskih klubova, ali treba vratiti 50 minuta, Naćo je samo iskusna zamena, a povratnik Valjeho sklon povredama.



Sve u svemu, Real će morati da kupi štopera, kog, videćemo.