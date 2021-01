Ramos odlazi, zamena nađena!

Serhio Ramos će otići, ako ne pristane na značajno smanjenje plate. Naime, on ima ugovor od 13 miliona po sezoni i očekuje da zadrži ta primanja i dobije dvogodišnji produžetak.



Ali, od toga nema ništa. Klub neće popustiti, cilj je da se se usled ogromnih gubitaka smanje plate na ispod 300 miliona i klub očekuje da kapiten da primer.



No, Ramos je siguran da je dovoljno učinio, traži poslednji veliki ugovor karijere i u ovom trenutku razmišlja o odlasku. PSŽ ga mamim, u arapskim zemljama ili MLS može da dobije ogroman novac, ali hoće i dalje da igra na vrhunskom nivou.



Slična situacija je, kako podseća AS, bila sa Ronaldom koji je tražio povišicu, Real je to odbio, ponudio 20 miliona, a onda je stigao Juventus platio 100, ispunio Ronaldu želje i odveo ga iz kluba. Ramos neće uneti u kasu ništa jer je slobodan, daleko je ugovora, iako Real želi da ga zadrži, za sada su pozicije udaljenje.







Španac neće večeras igrati protiv Selte, bez njega, Real uvek ima razlog da se plaši, zato i ako ode, spremaju plan da ga zamene. Svim silama će probati da dovedu Alabu koji ima 29 godina i sigurno nekoliko dobrih sezona pred sobom. On je tražio 15 miliona od Bajerna, od toga nema ništa, ali Real je spreman da ponudi 10 plus bonuse, i jasno novac na ruke jer potpisuje kao slobodan igrač.







Neće im biti lako, Barsa takođe hoće Austrijanca, kao i nemački klubovi, Perez ne želi aukciju, ali veruje da može da privuče Alabu, postigne dogovor pre kraja sezone, i time nađe zamenu, bez obzira hoće li Ramos otići. Alternativa je da kupe Pau Toresa iz Viljareala, ili ukradu takođe na leto sloboodnog Erika Garsiju ispred nosa Barsi. Ali, teško će on, dete La Masije pristati da zaigra za Madrid, pa ta opcija nije realna.



Ova sa Alabom jeste, videćemo šta će od svega biti, ali iz Reala stižu vesti da ovoga puta neće popustiti, kao 2015. kada je Ramos iskoristio interesovanje Junajteda kako bi izboksovao strašan ugovor.