Ramos nehotice najavio dva transfera veka, pa koliko će biti jaki!

Izgleda da smo na pragu velikog transfera. Senzacionalizam ili ne, tek "AS" koji je blizak Real Madridu tvrdi da je kapiten Ramos daleko od ugovora.



On nije odgovorio na ponudu kluba za produžetak od sezone, sa opcijom na još jednu, jer ima druge planove, i Real mu je navodno ponudio manje od 13 miliona koliko će primiti sa umanjenjima.



On ne želi da razgovara, tačnije bio je vrlo jasan u jedinom razgovoru sa Perezom da neće pristati na politiku Reala da starijim igračima nudi jednu sezonu.



Novina Đozep Pedrelol tvrdi da je Ramos poručio Perezu da nema prostora za razgovore i da će čekati leto.



Navodno, Španac koji je slobodan igrač u junu je otkrio predsedniku da mu je obećano da će igrati u Pari Sen Žermenu i to sa Leom Mesijem.



Prema tim informacijama Perez mu je odgovorio da ne okleva, iznerviran je situacijom i već traži način da dogovori tranfer Alabe na leto. Praktičmo bi novac od Ramosov ugovora bio prebačen na Austrijanca koji je mlađi šest godina. Sa druge strane za navijače bi posle Ronaldovog odlaska činjenica da posle 16 godina legendarni štoper napušta klub ostavila gorak ukus.







Ipak, da li će zaista Mesi u PSŽ?



Teško je reći, on gleda ka Sitiju, jačoj ligi, Gvardioli, ali ko zna, baš kao i Ramos, Argentinac će čekati leto kako bi doneo odluku...