Ramos ima plan, još 101 jedna utakmica pa selidba kod prijatelja!

Ima plan da 2022. godine napusti "kraljevski" klub, ali najpre želi da obori sve rekorde.



Verovali ili ne, potencijalni plasman Španije na SP mogao bi da bude čak peti Mundijal za Serhija Ramosa, ali to nije jedini rekord koji želi da obori pre nego što se povuče iz reprezentacije i napusti Madrid.



Serhio Ramos namerava da prestigne legendarnog Raula Gonzalesa po broju mečeva za "kraljevski" klub, a za to mu nedostaje još 101 meč. Raul je odigrao 741, dok je Ramos stao na 640 i nema nameru da stane.



Objektivno, Ramos tačno i može da nadmaši Raula u naredne dve godine, ne treba zaboraviti da ima još minimum 12 utakmica do kraja ove sezone.



Nakon toga, kada bude imao 37 godina, Ramos želi da se preseli u Ameriku, tačnije kod svog dugogodišnjeg prijatelja i bivšeg saigrača Dejvida Bekama.



Kao što znate, Bekam je osnovao Inter Majami, koji debituje ove sezone u MLS, a čuveni Englez ima ideju da u naredne dve godine privuče najveća imena igrača koji su pri kraju karijere.



Ramos i Bekam su igrali zajedno u Realu od 2004. do 2007. godine, kada je Englez upravo odlučio da napusti Madrid i ode u LA Galaksi.



Nije tajna da su Ramos i Beks bliski, uostalom, Dejvid je bio među VIP gostima na njegovom venčanju sa Pilar Rubio leta 2018. godine.



Do leta 2022. godine, Ramos ima još ovu i pune dve sezone da postavi sve rekorde, i osvoji još koji trofej sa Realom.