Ramadani može sve, ni Bleki, ni Nastasić, treći Srbin stiže u Inter?!

Inter i dalje traži štopere, očigledno Antonio Konte nije zadovoljan, Škrinjar je daleko od tima, Kolarov i D'Ambrozio su bekovi, iako mogu da igraju u 3-5-2, ali do sada se to nije pokazalo kao dobro rešenje.



Želja Intera, ali i Milan je Bleki Milenković, problem je što Fiorentina ne odustaje, traže 40 miliona evra, bivšem štoperu crno-belih će do kraja ugovora ostati 18 meseci.



Falji Ramadani pregovara, ali je iskočilo ime novog Srbina. Nije u pitanju Nastasić, već Nikola Maksimović. On nije produžio ugovor sa Napolijem, ostankom Kulibalija, šanse za minute su sve manje, plaćen je 28 miliona evra, ali sada Napoli ne može da uzme ni polovinu tog novca.



U finišu prelaznog roka pominjano je interesovanje Vest Hema, ali i Totenhema koji su tražili štopere, sada je Inter prva opcija. Marota hoće Maksimovića u januaru, Napoli je otvoren za transfer jer Maksimoviću ističe ugovor na leto, a sam igrač ima svoje uslove.



Srpski reprezentativac traži ugovor na četiri godine vredan 10 miliona evra. Za Inter je to prihvatljivo, Maksimović u Napoliju zarađuje duplo manji novac, ali se pretpostavlja da bi kao slobodan igrač mogao tu platu bez problema da dobije na leto u Engleskoj, ili u nekom drugom italijanskom klubu.







Marota bi ponudio neko malo obeštećenje Napoliju, pa čitav transfer ne bi mnogo izneo, Maksimović ima dosta iskustva u Italiji, može da igra u 3-5-2, ima 28 godina i sigurno da još može da igra fudbal na vrhunskom nivou...



Inter traži i napadača, Sančez je povređen, vidi se da su Lukaku i Lautaro umorni od non stop igranja pa bi trebalo da bude aktivirana opcija koju su propustili letos, odnosno da bude doveden iskusni Afrikanac Žervinjo iz Parme koji bi bio idealan džoker.