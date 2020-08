Rakitićev transfer iz snova za kraj karijere!

Barselona će popustiti i ispoštovati Ivana Rakitića za sve što je za nju učinio tokom prethodnih šest godina.



Iako se spekulisalo da će Barselona praviti problem, jer očekuje veće ponude za Rakitića, na kraju će ga pustiti da se vrati u Sevilju ovog leta, i to za samo 10 miliona evra!



Ovu vest plasirao je ekskluzivno danas Mundo Deportivo, koji je obrazložio ovaj posao, na obostrano zadovoljstvo.



Za početak, Rakitić je četvrti najplaćeniji igrač u ekipi i Barselona mora da misli i o uštedi na njegovoj plati do isteka ugovora 2021. godine. Sevilja nema da plati ni blizu toliko novca Hrvatu, ali mu nudi nešto što nema cenu - povratak kući i višegodišnji ugovor, odnosno do penzije.



Navodno, Sevilja će Rakitića obezbediti do kraja karijere četvorogodišnjim ugovorom, praktično, biće miran do svoje 36. Ali, još bitnije je to da se Rakitić sa svojom porodicom bukvalno vraća kući, jer je njegova supruga Rakel Mari iz Sevilje i čak jedna od članica kluba, čiji je i verni navijač, kao i čitava njena familija.



U ovoj priči Rakitiću se sviđa bukvalno sve - ima odlične odnose sa direktorom Monćijem, koji ga je 2011. godine doveo iz Šalkea za samo milion i po evra.



Kasnije, Monći nije želeo da mu pravi problem kada je leta 2014. došla Barselona i pustio je Rakitića da ispuni svoj san za obeštećenje od samo 18 miliona evra.









Tačno šest godina kasnije, sve se vraća, pravim tokom - Rakitić se vraća kući, biće deo novog velikog projekta na čelu sa Lopetegijem, a Sevilja će igrati u Ligi šampiona.



Rakitić je u prvom mandatu na Ramon Sančez Pishuanu odigrao 149 zvaničnih utakmica, postigao je 32 gola i dodao još 41 asistenciju.







Ako za kraj dodamo da je Rakitić odbijao da ode u Englesku i Italiju, ranije u PSŽ, jer želi da ostane u Španiji, povratak u Sevilju je bukvalno najlepši mogući kraj karijere, i to uz siguran, dugogodišnji ugovor.