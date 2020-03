Rakitić "namignuo" narednom klubu, neće valjda izdati Barsu?

Hrvatski reprezentativac nalazi se pred izlaznim vratima Barselone, nakon najslabije sezone od kako je stigao na Kamp Nou.



Rakitić je pao u drugi plan dolaskom Frenkija de Jonga, čak je i Arturo Vidal postao prvi pik Kikea Setijena, pa je razlaz neminovan.



Marka danas piše da se Rakitić "kladi" na Atletiko Madrid, odnosno da priželjuje ponudu Jorgandžija.



Nije tajna da on preferira da ostane u Španiji, odakle je njegova supruga Rakel i da su sa porodicom srećni u toj zemlji.



Navodno, Rakitić već gleda kuću u jednom delu Madrida, najveća njegova, ali i čitave porodice jeste da ako već moraju da napuste Barselonu, da se presele u prestonicu Španije.



Rakitić će na leto ući u poslednju godinu ugovora, on ne bi imao ništa protiv da ostane do kraja, ali će Barsa iskoristiti poslednju priliku da zaradi od njegovog odlaska.



Cena neće biti previsoka, uostalom, Rakitić ima 32 godine i pred njim je verovatno poslednji veliki transfer u karijeri.



On se "kladi" na Atletiko, videćemo šta će reći Dijego Simeone.