Rajoli "korpa"... od svog igrača!

Kapiten Napolija Lorenco Insinje odlučio je da raskine saradnju sa Minom Rajolom, preneli su italijanski mediji.



Prema saznanjima Skaj sporta, Insinje je odlučio da povuče ovaj potez iz nepoznatih razloga, i to posle nešto manje od dve godine saradnje sa kontroverznim agentom.



Insinje je svojevremeno angažovao Rajolu, verujući da bi mogao da se oproba u nekom većem klubu van Italije, ali je sada odlučio da ostane u Napoliju.



Insinje nije bio u najboljim odnosima sa Karlom Anćelotijem, to se promenilo dolaskom Đenara Gatuza i možda je i to jedan od razloga za ostanak i odluku da raskine saradnju sa Rajolom.



Rajolu bi mogao da zameni Vinćenco Pisakane koji zastupa dvojicu igrača Napolija Đenara Tutina i Amata Ćićiretija.