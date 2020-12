Rajola svesno izminirao sinoć Junajted, da li je Pogbin transfer na pomolu?

Mančester Junajteda je ispao iz Lige šampiona, Megvajer i saigrači po sopstvenom priznanju nisu bili spremni za prvih dvadeset minuta utakmica. Podsetimo Nagelsmanovi momci su posle trinaest minuta imali prednost od 2:0, bilo je i 3:0 posle gola Džastina Klajverta koje su kumovale Megvajerova slaba kretnja, ali i De Heina neodlučnost.



Junajted je završnicu učinio intersantnijom, Fernandeš i autogol Konatea je dalo nadu, ali je sve bilo prekasno.



Meč je imao i uvertiru, Rajola je izjavio kako je Pogba završio svoje u Junajted - tajming Italijana je bio besprekoran ukoliko je želeo da naškodi timskom duhu "đavola". Solskjer je dao svoje viđenje situacije posle neuspeha u Lajpcigu i da li su Rajolini komentari naškodili pripremi meča.



"Tim je dobro. Oni su pravi tim i drže se zajedno. Što pre Polov agent shvati da je ovo timski sporto i da radimo zajedno, tim bolje. To je verovatno poslednja stvar koji ću reći o tome. Ne želim da trošim energiju na to. Ne želim da pričam više o njegovom agentu", izjavio je Norvežanin.



Pogbi je početkom sezone aktivirana klauzula u ugovoru, Francuz je dobio +1 godinu ugovora što znači da je 'vezan' za Junajteda do leta 2022. godine. Mada jasno da do odlaska može doći možda i već tokom januaru. Jedan klub se izdvaja kao favorit, i ne to nije PSŽ.













"Pogba nazad u Juventus? Volimo Pola, on je odličan igrači, ali trenutno igra za Mančester Junajted. Znamo dobro njegovu vrednost. Takođe znamo i njegovu cenu, tako da videćemo šta će se desiti", izjavio je Paratići, transfer-guru "bjankonera".



Pogba je svoje najbolje partije beležio upravo u Torinu. U Mančester se vratio kao 'spasilac' i neko ko će vratiti klub na staze uspeha, ipak misija "Pogback" nije uspela.







Sada je na redu "Pogback#2", a time još jedna komisija za Rajolu.