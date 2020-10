Rajola stigao u Milano, Maldiniju se ne sviđaju zahtevi?

"Rosoneri" su krenuli odilično u ovoj sezoni.



Piolijevi momci su lideri na tabeli Serije A trinaest bodova iz pet utakmica, narednu utakmicu igraju kroz dva dana kada gostuju u Udinama.



Međutim ono što je možda bitnije i od same utakmice sa "zebretama" jeste dolazak Mina Rajole na "San Siro". Italijan je došao da pregovora oko dalje sudbine Donarume i Romanjolija.



Romanjoli ima ugovor do 2022. godine, smatra se da sam igrač želi da nastavi sa "rosonerima" te je ovde posao lakši. Komplikacije nastaju oko Donarume, Đanluiđi ima ugovor do kraja sezone.



Rajola je spreman da pregovora oko produžetka, ali samo ako se u ugovor stavi i klauzula u visini od 30 miliona evra. Navodno je ova klauzula vezana za ambicije Milana, to jest da li će "rosoneri" uspeti da se vrate u Ligu šampiona.



Milanezi su dobro krenuli u ovu sezonu, videćemo da li Ibra i društvo mogu održati taj tempo.