Rajola se raspričao, otkrio šta će biti sa Pogbom, Halandom, De Lihtom, Donarumom i Ibrom!

Mino Rajola je jedan od najpoznatijih fudbalskih agenata na svetu, zastupa brojne zvezde iz najvećih evropskih klubova.



Između ostalih, njegovi klijenti su i Pol Pogba, Erling Haland, Matis de Liht, Điđi Donaruma i Zlatan Ibrahimović, o kojima je danas govorio za italijanski "Skaj".



Što se tiče Pogbe, u toku minule sezone su ga mediji uporno selili sa "Old Traforda", imao je problema sa povredom, prethodno se i sukobljavao sa bivšim trenerom Murinjom, činilo se da će zaista po drugi put u karijeri napustiti Junajted.



Ipak, sudeći po rečima njegovog agenta, to je sada prošlost.



"Pogba je ključni igrač Mančester junajteda, imaju jako bitan projekat i on je stoprocentno uključen. Mančester junajted neće prihvatiti nikakve ponude ovog leta za prodaju Pogbe. Uskoro ćemo početi razgovore i oko novog ugovora, samo bez stresa", izjavio je Rajola.











Dakle, Pogba ostaje u Junajtedu, šta će biti sa Erlingom Halandom?



Gol mašina je nakon senzacionalnih partija u Salcburgu stigla u redove Borusije Dortmund, gde je nastavio da teroriše protivničke mreže.



Povezivao se pre prelaska na "Signal Iduna Park" i sa Mančester junajtedom i Juventusom, a nije tajna da ga prati i madridski Real.



"O Halandu sanjaju brojni klubovi. Ali Erling ostaje u Borusiji ovog leta. Neće ići nigde, srećan je. Svesni smo da će imati veliku karijeru i nije vreme da napusti klub", kratko i jasno je poručio Rajola.







Pisalo se svašta i o sudbini Matisa de Lihta u Juventusu, stigao je za veliki novac minulog leta (sa sve bonusima oko 85 miliona evra), ali nije opravdao očekivanja u prvoj sezoni.



Spekulisalo se da bi ekspresno mogao da menja klub, posebno je se Melih Demiral odlično pokazao u Torinu.



Ipak, "neće on niđe".



"Matis de Liht ostaje u Juventusu, on je budućnost", kratak je bio Rajola.