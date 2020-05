Rajola ne odustaje, doneo dve ponude za Pogbu, Junajted nema izbora, ovo je zamena?!

Francuski mediji tvrde da je Mino Rajola još jednom ponovio da njegov klijent želi da ode i da neće produžiti ugovor. Sa druge strane, Junajted je igrao "tvrdo", tražili su 100 miliona evra, to ne mogu da dobiju.



Pogbi je ostala, posle odustajanja Reala, samo jedna opcija, Juventus. Bez obzira na želje Sarija, klub će učiniti sve da vrati Francuza, za njih on je marketinški mnogo isplativiji nego recimo Žorginjo.



Navijači se nadaju povratku Pogbe, plus Paratići i Nedved smatraju da je problem u Junajtedu, ne u Pogbi i da kada bude okružen prijateljima u svlačionici i poznatim okruženjem, on će biti onaj stari.



Ključni argument za Juve je francuska reprezentacija, ma kakvo razočaranje bio Pogba po povratku u Englesku, za "Petlove" uvek igra dobro.



Šta može Junajted da dobije. Samo dva igrača su na stolu, jedan je Rabio, drugi Daglas Košta. Jasno, ako bi uzeli Brazilca i novac, oko 50 miliona evra, onda bi otpala mogućnost da kupe Sanča. Što se tiče Rabioa oko njega postoje podeljena mišljenja, Solskjer nije naročito oduševljen, on bi pre novac od Pogbe kojim bi realizovao transfer Griliša iz Vile.











Naime, zvezda kluba iz Birmingema je dugo na listi želja Junajteda, ali je preskup, no u slučaju da Vila ispadne, moraće da se odreknu svog bisera.



Junajted je tražio od Juventusa Remzija, međutim, niti su Italijani spremni da ga se odreknu, niti Velšanin želi nazad u PL. On je pre izbijanja epidemije, pogotovo u derbiju protiv Intera pokazao da može, posle adaptacije da bude zaista veoma važna karija u timu Juventusa.



Pogba se inače vratio treninzima, ali ćuti, mediji su prepuni vesti o tome da je odlučio da ode, da jedva čeka da se vrati na teren u nastavku šampionata, ali da posle toga hoće nazad u Italiju.



Na potezu je Rajola...