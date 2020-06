Ragnik dobio budžet, Luka Jović se vratio, sve spremno?

Milan će krenuti u novi projekat ovog leta, klub pokušava da izbori LE, ali to je manje važno. I ako to uspe, Pioli odlazi, novi trener biće Ralf Ragnik.



Jutrošnja "Gazeta" piše da je sve definisano, i kada je u pitanju trogodišnji ugovor Nemca, ali i budžet. On će biti 75 miliona, plus polovina od onoga što prodaju.



Zadržaće najbolje, Donarumu, Romanjolija, Ernandeza, Čalhanoglua, Benaser, ostaće i Kjaer, Rafael Leao, par mlađih igrača, a na pijaci su Kesi, Musaćo, Paketa, Kastiljeho, Suso koji je na pozajmici u Sevilji (18 miliona, automatski otkup ako Andalužani uđu u Ligu šampiona)...



Ali, to neće biti veliki novac, Ragnik će ukupno moći da računa na 100 miliona evra. Nije mala suma, ali ako polovina ode na Luku Jovića, moraće da bude kreativan.



Srbin se vratio treninzima, ali je neizvesno kada će na teren.



Osim Srbina, koji je apsolutni prioritet prelaznog roka, Ragnik želi nekoliko mlađih igrača, ali je recimo Dominik Šoboslai iz Salcburga skup, hoće ga još neki klubovi, zatim Florentina Luisa iz Benfike (nude Paketu) kao deo sporazuma, Forsberga iz Lajpciga...











To su samo neka od imena, uz par jeftinijih igrača iz Nemačke, ali osnovni plan Nemca je da napravi tim bez zvezda, zato i ne želi Ibrahimovića.



Sve počinje sa Jovićem, videćemo kako će se rasplesti, hoće ga i Junajted, ali čini se da je Luka bliži odluci da napusti Real i ode u Seriju A.