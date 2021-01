Radonjiću se sprema transfer, sledi Serija A!

Ima još dosta do kraja prelaznog roka, a Nemanja Radonjić je jedan od srpskih fudbalera koji bi mogli da promene sredinu.



Ovaj fudbaler Marseja nalazi se na meti nekoliko evropskih klubova, a dominiraju Italijani.



Kako prenosi "Le Provence", Kaljari i Sasuolo su zainteresovani da dovedu srpskog reprezentativca u svoje redove.



Valja podsetiti da su Sasuolo i Marsej u odličnim odnosima pošto jedan igrač Marseja već igra na pozajmici u italijanskom klubu. Radi se o igraču po imenu Maksime Lopez.



Ukoliko bi Radonjić izabrao Sasuolo, bio bi drugi Srbin u ovom klubu pošto zeleno-crne boje brani i Filip Đuričić.



Verovatno bi se radilo o pozajmici sa pravom otkupa, veoma popularnom načinu trgovanja kod Italijana koji žele prvo da provere mogućnosti, a potom da iskeširaju novac.



Radonjić ima ugovor sa Marsejom do 2023. godine, a stigao je za sumu od 12 miliona iz Crvene zvezde.



Ove sezone svega 10 nastupa i u proseku je igrao oko pola sata po utakmici, postigao je svega jedan gol i to pre par dana.