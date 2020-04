Radno na "Meaci", ugovori za dvojac, spremili i 40 miliona za prvo pojačanje!

Kako prenose italijanski mediji, uprava Intera već neko vreme radi na novim ugovorima za štoperski tandem De Fraj - Škrinijar.



Holanđanin i Slovak su privukli pažnju klubova iz Premijer lige, to ga su svesni u Milanu i žele da se obezbede tako što će obojici ponuditi nove saradnje, jasno, sa boljim uslovima.



Navodno je sa Škrinijarom već postignut dogovor i pored činjenice da njegova aktuelna saradnja sa "Neroazurima" ističe tek leta 2023. godin, dok je De Fraj i pored interesovanja iz Premijer lige spreman da ostane na "Meaci", iako je i on vezan ugovorom do još tri godine.



Dakle, čini se da su nadomak završavanja važnog posla i vezivanja dvojice prvotimaca na duže staze, a planiraju u Interu uveliko i naredni prelazni rok.



Navodno su predsednik kluba Stiven Žang i izvršni direktor Bepe Marota procenili situaciju i postigli dogovor, spremni su da odvoje najveći deo budžeta za angažovanje Sandra Tonalija.



Navodno su već spremili ponudu od 40 miliona evra, kako bi pobedili veliku konkurenciju u borbi za njegov potpis.







Tonalija prate i Juve i Milan, šuškalo se da "Rosoneri" imaju prednost je Tonali njihov navijač od malih nogu, ali je opšti utisak da su Juve i Inter, kao timovi u daleko boljoj situaciji u ovom trenutku, ipak favoriti za potpis talentovanog veziste.



"Neroazuri" bi tako da pobede konkurenciju i što pre završe posao, videćemo da li će 40 miliona evra zadovoljiti upravu Breše.