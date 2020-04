PSŽ zapeo, otima Čelsiju pojačanje!

Pari Sen Žermen traga za levim bekom, a najrealnije rešenje bi mogao da bude Aleks Teleš.



Ovaj fudbaler Porta igra sezonu iz snova, ima do sada 10 golova na svom kontu, a pored toga je dodao i 9 asistencija u svim takmičenjima.



Teleš je levi bek koji uspešno može da igra i kao desno krilo, a ugovor sa Portom mu traje sve do 2021. godine, što znači da su zainteresovani klubovi u dobroj poziciji.



PSŽ i Čelsi su najaktivaniji, Čelsi je do sada bio klub koji se najviše borio za njega, ali će, po svemu sudeći, izgubiti bitku.



Pini Zahavi, jedan od najpoznatijih menadžera na svetu, je glavni i odgovorni u pregovorima sa Pari Sen Žermenom i imajući u vidu da je imao veoma uspešnu saradnju sa njima (transfer Nejmara iz Barselone), onda je i PSŽ glavni favorit da ga dobije.



Reklo bi se da bi 40 miliona evra bilo dovoljno za njegov potpis.