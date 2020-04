PSŽ u (ne)očekivanom haosu, "poker" odlazaka koji nijedan klub ne može da preživi?!

Možete li da zamislite da jedan klub u jednom prelaznom roku ostane bez četvorice najzvučnijih imena? Ni mi. Ali, kakve su šanse da se to ne desi, odnosno, ko ima najveće da ostane?



Žeremi Roten je danas potvrdio ono što svi očekujemo odavno, Kilijan Mbape će preći u Real Madrid, samo je pitanje kada. Mbape želi samo u Real, Zidan želi samo Mbapea i tu je priča završena, PSŽ ne može ništa, a i ima dogovor da pusti Francuza kada Madriđani dođu po njega, a šta ako to bude ovog leta?



Sledeći na listi je Nejmar. On je uspeo da ostane u klubu prošlog leta, kada smo do poslednjeg trenutka čekali dogovor oko povratka u Barsu. Brazilac je čak bio i odstranjen iz ekipe dok se sve ne završi, kasnije se vratio, ali mrzovoljno i često je na meti navijača zbog svog odnosa prema klubu. Po našem mišljenju, ako Barsa pronađe način, šanse da Nejmar ostane manje su nego za Mbapea.



I onda dolazimo do pozicije "devetke", gde su stvari još izvesnije. Edinson Kavani ostaje bez ugovora, ne želi da ga produži i sigurno napušta Park prinčeva. Samo je pitanje gde će nastaviti karijeru, pominjao se Atletiko Madrid, Čelsi, Mančester Junajted, a čak i povratak u Urugvaj, u Penjarol. Kavanijev odlazak je još zimus bio 100%, jer 30. juna, odnosno kada se sezona završi posle koronavirusa, ostaje bez ugovora.



Ostaje još Mauro Ikardi, koga PSŽ ne želi da otkupi, tačnije, želi, ali kada nađe novog kupca i izvrši preprodaju. PSŽ ima klauzulu po kojoj može da ga otkupi za 70 miliona evra od Intera, ali ukoliko ga proda ponovo nekom italijanskom klubu mora da doplati još 20 miliona. Ikardija žele Milan i Napoli, pominje se i dalje Juventus, tako da PSŽ mora da dobije za njega minimum 90 miliona evra da bi bio na nuli.









Dakle, zaključak je jasan - ceo svet zna da Mbape želi i da će otići u Real, o Nejmarovoj želji za Barsom nema potrebe više trošiti reči, Kavaniju ističe ugovor, a Ikardi je u drugom delu sezone ostao plan B i nije po ukusu Tomasa Tuhela.



Biće ovo najzanimljivije leto u Parizu, a tamo je uvek uzbudljivo, i bez ovakvih promena u najavi...