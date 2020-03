PSŽ se ozbiljno sprema za narednu sezonu, Leonardo počeo pregovore oko dva velika pojačanja!

Kako prenosi italijanski novinar Nikolo Skira, Pari sen Žermen već sklapa planove za narednu sezonu.



Naime, sportski direktor kluba Leonardo je stupio u kontakt sa agentom Ramadanijem, obavljeni su prvi razgovori, PSŽ je zainteresovan za dva njegova klijenta.



Naime, "Sveci" žele da dovedu Kalidua Kulibalija iz Napolija i Miralema Pjanića iz Juventusa za narednu sezonu.



Napoli je nagovestio da bi mogao da proda Senegalca, spremaju velike promene u timu, jasno je da bi od Kulibalija mogli da dobiju veliki novac.



Što se tiče Juventusa, videćemo da li će biti spremni da puste Pjanića, pisalo se ranije da bi to možda bili spremni da urade u slučaju da im se otvori put ka Polu Pogbi.



Junajted je sa druge strane najavio da će iskoristiti opciju da zadrži Pogbu do leta 2022. godine, videćemo kako će to uticati na planove Juventusa, na kraju i Pari sen Žermena.