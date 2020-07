PSŽ našao način da ubedi Mbapea? Pogađate ko plaća ceh? Kakav bi ovo napad bio...

Kilijan Mbape bi na kraju mogao da potpiše novi ugovor sa Parižanima.



Izgleda da francuski šampion ima plan, on uključuje prodaju Nejmara Barseloni. Navodno je Al-Kelaifi dao mig Kataloncima da bi pristao za novac i Dembelea da pusti Brazilca. U pitanju bi bila suma od oko 80 miliona evra, ali treba ubediti napadača da se vrati u Francusku gde je pre Dortmunda igrao za Ren.



No, Mbape i Dembele su odlični prijatelji, ako Dembele prihvati to bi povećalo šanse da Mbape prihvati ponudu, postane najplaćeniji igrač svih vremena i produži ugovor do 2025. godine, i tada bi bilo vremena da zaigra za Real u budućnosti.



Dembele je proveo tri godine u Barseloni, pokazivao deo raskošnog talenta, ali su ga povrede i nesportski život sprečile da pokaže više. Ne pada mu na pamet da napusti Barsu, odbio je navodno i Junajted, ali bi Mbape mogao da odigra ulogu.



Odlaskom Nejmara, lider tima bi postao sjajni napadač, a Leonardo bi dobio dovoljno novca za još par pojačanja. Pre svih, štoper je na meti, Tijago Silva odlazi, Kuasi je potpisao za Bajern, izgleda da je Škrinjar prva meta, pošto Kulibali ne želi u Francusku.







Priča se da i pored odlaska Kurzave, Leonardo želi još jednog levog beka, Luku Pelegrinija mladog igrača Juventusa koji je na pozajmici u Kaljariju. Desno je otišao Menije, priča se o De Šilju, mada nikome nije jasno šta Leonardo vidi u njemu. Doduše, to bi mogao da bude uvod u eventualnu smenu Tuhela i dolazak Alegrija u klubu.



U svakom slučaju, jasno je, iako Tuhel preferira Nejmara i smatra ga za najvažnijeg igrača u ekipi, u klubu veruju da je Mbape taj oko koga bi sve trebalo da se vrti. Ako mu dovedu Dembelea, to bi svakako značajno povećalo šanse da produži ugovor. Dembele, Mbape i Ikardi bi činili napad PSŽ, pošto je i Kavani na izlaznim vratima, a četvrti napadač bi verovatno bio Čupo Moting, mada se pričalo o ponudi za Rašforda, što je ipak naučna fantastika, jer Junajted sigurno ne bi ni za svetski rekord prodao svoj biser.