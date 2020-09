PSŽ - Leonardo povukao neočekivani potez, stigao jedan Italijan, čeka se drugi! Sledi razmena sa Arsenalom i šta još?

PSŽ će večeras, na startu sezone u Lens, pre velikog derbija protiv Marseja za vikend. Odloženi meč prvog kola igraju protiv povratnika u elitu, biće veoma zanimljivo jer su oslabljeni.



Naime, zbog korone, meč propuštaju Di Marija, Ikardi, Markinjoš, Nejmar, Mbape, Navas, Paredeš, Markinjoš i pridošlica Riko. Tuhel ima 20 igrača na raspolaganja, ali od startera, Kerera, Kimpembea, Kurzavu, Veratijs, Ereru kao i Drakslera koji će igrati možda i poslednji meč za klub.



Jer, Arsenal ga je ponudio Arsenalu, on je bio davnašnja želja Vengera, u zamenu bi prihvatio Genduzija na koga Arteta zbog ponašanja ne računa.



Nemac želi da igra, ali ako Arsenal ne može da mu garantuje ogromnu platu koju ima u Parizu, ne želi da ode.







Leonardo je našao pojačanje za desnu aut liniju, Menijea koji je napustio klub kao slobodan igrača zameniće Alesandro Florenci iz Rome. Ovaj iskusni igrač je bio na pozajmici u Valensiji, može da pokriva sve pozicije po desnoj strani, ali verovatno će igrati desnog beka. Pričalo se o Beljerinu, ali čini se da je preskup, ali i da Arsenal ne želi da ga pusti. Uz to, Španac bi radije u Barselonu.



Priče oko nekog napadača su utihnule, najverovatnije će ostati Čupo Moting, kao alternativa za Ikardija, mada ni Italijan ako igraju Di Marija, Nejmar i Mbape neće biti standardan.



On je i najskuplje pojačanje leta, 50 miliona plus bonusi su isplaćeni Interu za nekadašnjeg kapitena koji je grejao klupu u završnici Lige šampiona.