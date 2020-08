PSŽ kupuje na "Old Trafordu"?

Tim sa "Parka Prinčeva" je uspeo da ostvari istorijski plasman u polufinale Lige šampione, biće to zanimljiv susret sa RB Lajpcigom koji su sinoć eliminisali Atletiko Madrid.



Jasno pred Parižanima su još, u najboljem slučaju, preostale još dve utakmice, ali transfer planovi se već prave.



PSŽ se oprostio od Kavanija, najbolji strelac u istoriji kluba iz prestonice Francuske je u potrazi za novim klubom - zainteresovani su Lids Junajted, Bajern Minhen i portugalska Benfika koja se izdvaja kao favorit za potpis Urugvajca.



Leonardo će tako potražiti još jednog iskusnog napadač, pominjan je Kristijano Ronaldo, ali kao verovatnija opcija se izdvaja Odion Igalo.



Nigerijac je produžio svoju pozajmicu, na "Old Trafordu" bi trebao da ostane do januara. Ipak čelnike Šangaja, njegovog matičnog kluba, su prema pisanju francuskih medija već kontaktirali Leonardo i ekipa.













Partija Igala u Mančesteru nisu prošle nezapažene, videćemo da li je naredna destinacija Pariz. Nigerijac će za konkurenciju imati Maura Ikardija koji nije briljirao u poslednjih par navrata.