Prvi precrtani napustio Barsu, odlaze još četvorica!

Fudbalski klub Barselona sprema veliku rekonstrukciju tima, a nova uprava će na stolu već imati pet spremnih odlazaka.







Danas je pouzdani Radio Katalunja potvrdio da su Barsa i Hetafe postigli dogovor oko pozajmice Karlesa Alenje do kraja sezone.







Alenja je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Betisu, letos mu je Kuman obećao minutažu, ali je mladi vezista nije iskoristio pa ide u Hetafe do kraja sezone. Konačna potvrda ovog transfera očekuje se u utorak, ali danas je sve ugovoreno.







Sledeći je Riki Puđ, koji ima interesovanje Arsenala, Milana, pominjao se čak i Mančester Siti, ali će odluku o odlasku doneti i nova uprava.



Treći koji će biti sigurno pozajmljen je Mateus Fernandes, Brazilac koji je prošle zime stigao iz Palmeirasa za 7+3 miliona evra pod sumnjivim okolnostima.



Četvrti je Žunior Firpo koji nema nameru da čeka da Alba dobije pet žutih kartona, jer je samo tako dobio šansu protiv Eibara. On ima nekoliko ponuda, želi transfer, baš kao i Barsa koja se nada da će vratiti barem polovinu od uloženih 18 miliona evra.



Peti koga će nova uprava proterati po svaku cenu je Samjuel Umtiti. Kako je i Erik Garsija na putu ka svojoj kući, a Umtiti nije ni treći štoper čak ni kada je Pike povređen, Francuz bi konačno mogao da ode.



Rasterećenim budžetom u slučaju odlazaka pomenute petorke, navijači se nadaju da će Barsa do kraja januara uspeti da dovede i Erika Garsiju i Memfisa Depaja, koji zajedno vrede do 15 miliona evra...