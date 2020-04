Prvi je potvrdio Grizmanov transfer i sada kaže: "au revoir Mbape!"

Kilijan Mbape zna svoj sledeći korak u karijeri, a to je - Real Madrid. Samo što je pandemija odložila i privremeno "pokvarila" ovaj posao, tvrdi i bivši igrač Pari Sen Žermena Žeremi Roten.



On se pozvao na izvore bliske klubu i za pouzdani Radio Monte Karlo otkrio da je posao stopiran, ali da je sasvim jasno da će Mbape otići kod Zinedina Zidana.



"Iz pouzdanih izvora znam da je transfer Kilijana Mbapea u Real Madrid bio praktično završena stvar. Ali onda se dogodilo sve ovo u svetu, pa su završni pregovori samo privremeno odloženi", rekao je Roten, koji je za PSŽ igrao od 2004. do 2009. godine.



Zanimljivo, madridski list As je sedmog aprila takođe plasirao informaciju iz svojih izvora da je Real sve podredio dolasku Mbapea i da je samo pitanje trenutka kada će doći. As je siguran da Mbape neće potpisati novi ugovor sa Pari Sen Žermenom, koji mu ističe 2022. godine. To je isto potvrdio i Roten.



"Ne postoji ni najmanja verovatnoća da Mbape potpiše novi ugovor sa Parižanima. Između njega i kluba postoji dogovor o rastanku ovog leta. Po mom mišljenju, samo je pitanje momenta kada će sve biti obelodanjeno", zaključio je uvereni Roten.









Inače, koliko je ovo uverljiva izjava i pouzdan izvor, potvrđuje i to da je upravo Roten jedan od prvih otkrio da će Antoan Grizman pojačati Barselonu.



"Mogu da kažem iz pouzdanih izvora znam da će Grizman pojačati Barselonu narednog leta", rekao je Roten mesecima pre realizacije transfera iz Atletiko Madrida.



Dakle, 99% da je sve tačno i za Mbapea, onaj 1% ostaje da se sve finišira i ništa ne izjalovi zbog pandemije... U Parizu se polako spremaju da kažu "au revoir" odnosno zbogom Mbapeu...