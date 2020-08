"Prvi dan profesora Pirla", novi optimizam, ovo su igrači koje je tražio od kluba!

"Donesi nam Ligu šampiona", vikali su juče pred "Alijancom" navijači Juventusa koji su priredili herojski doček, povratniku Andrei Pirlu. Kao igrač, prelaskom iz Milana u Juventus 2010. je promenio odnos snaga u Seriji A, tada je započet niz od devet titula koji i danas traje.



I pored "Skudeta", za sve je olakšanje što je otišao Mauricio Sari, a iako debitant Pirlo je rođeni pobednik. Što se tiče Lige šampiona, dva puta je osvojio sa Milanom, ali je izgubio tri finala, ono sa "Rosonerima" u Istanbulu i dva sa Juventusom.



Mnogi sumnjičavo vrte glavom, "Mocart" nema nikakvo trenersko iskustvo, ali svejedno, njegov kredit je ogroman, u Juventusu se nadaju da će on postati ono što je Zidan za Real.



Andrea Pirlo nema velika očekivanja od prelaznog roka, vrlo dobro zna da je glavni cilj kluba da se oslobodi igrača sa velikim platama kojima je ostala godina ugovora. Naime, Kedira i Iguain pregovaraju o odšteti, Rugani, De Šiljo, Daglas Košta, Remzi, Perin i još nekoliko igrača su na prodaju.



Pirlo je, kako tvrde mediji, tražio desnog beka, jer je nezadovoljan Danilom, plus, Kuadrada planira da koristi ofanzivnije, Kolumbijac pravi razliku. Zbog toga su mete Seržinjo Dest iz Ajaksa ili Beljerin koga hoće i PSŽ. Juventus bi ponudio Ruganija i novac za Španca, ali za sada je to samo ideja.



Stigli su Artur i Kuluševski, a jedino što je izvesno je da će Juve dovesti novog špica. Čeka se odlazak Iguaina, kako bi bio doveden Džeko, a razmišljaju da na pozajmicu iz Evertona vrate Keana, ili da se uključe u trku za mladog Pinamontija.



Ostalo bi trebalo da bude isto, Bernadeski će dobiti šansu, ako ode Košta, Ronaldo je neupitan, kao i Bentankur, ostaće i Rabio.







Podsetimo, klub su napustili Pjanić i Matuidi, očekuje se odlazak Kedire, Juventus pregovara o dovođenju Lokatelija iz Sasuola.



Ova imena neće zagrejati navijače, ali Pirlo smatra da nije problem u kvalitetu, po mnogima Juventus ima verovatno najboljih 22 igrača u Evropi, ako se gleda dužina klupe, tačnije najkompletniji su, problem je igra koja je bila očajna. Sve u svemu, cilj je da se smanji ogromnih 170 miliona neto koje izdvajaju na plate i koji su ih uveli u krizu, da napune kasu, ali i da podmlade tim. Doduše, Džeko se ne uklapa u tu teoriju, ali on je želja pre Milika, na kome je insistirao Sari. Juve će možda probati da još nekom trampom pojača tim, ali kako rekosmo, ovog leta su Zaniolo, Kjeza i još neki mlađi igrači koji su se pominjali nemoguća misija, nema novca...







Ostaje da se reši pitanje Dibale, ako bi otišao, to bi bilo u Barselonu umesto Mesija, ali Juventus ga neće pustiti ispod 100 miliona evra, a njemu se i ne odlazi iz kluba, mada je izneo fascinantan zahtev od 20 miliona godišnje za novi ugovor...