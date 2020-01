Federiko Kijeza je na meni mnogih klubova, velikani ga prate iz utakmice u utakmicu i reklo bi se da je samo pitanje trenutka kada će napustiti Fiorentinu.



Da li će se to desiti ovog januara?



Nije isključeno ni to, ako je suditi po rečima Roka Komisoa, prvog čoveka Fiorentine.



"Već sam razgovarao sa njegovim ocem, Enrikeom. Ako Federiko želi da ode, on to može uraditi, ali samo ako stigne adekvatna ponuda u Fiorentinu", rekao je Komiso.



Kijeza ima ugovor do 2022. godine, a Juventus i Inter u Italiji žele to da iskoriste i nisu jedini, interesovanje postoji i iz Premijer lige.