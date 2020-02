Prva letnja bomba je već tu - Lampard dobio pravu zamenu za Azara!

Ofanzivac Ajaks Hakim Zijeh na leto se seli u London, pošto je postigao dogovor sa Čelsijem!



Kako je preneo pouzdani holandski Telegraf, Čelsi i Ajaks su postigli dogovor, a visina obeštećenja iznosi 45 miliona evra.



Ovaj pouzdani izvor otkriva da su pregovori u poslednja 24 sata došli do pred sam kraj i da je Ajaks odlučio da obustavi potencijalne pregovore sa ostalim klubovima.



Čelsi je bio najkonkretniji i najuporniji, a Zijehu je najvažnije bilo da ode u jaču ligu, kao što je Premijer liga, i da bude redovan učesnik Lige šampiona.



Lampard je takođe predočio Zijehu ulogu u njegovom timu, što je takođe privolelo Marokanca da izabere Stamford Bridž.







U prevedenom značenju, Zijeh bi trebalo da zauzme ulogu vođe u ofanzivnom delu igre, što je nekada radio Eden Azar. Kristijan Pulišić je u početku bio van forme, posle je igrao dobro, pa se povredio, dok Vilijanu ističe ugovor 30. juna, baš kao i Pedru.













Do leta, Zijeh će biti, uz našeg Dušana Tadića, jedan od lidera i vođa ekipe Ajaksa i pokušaće da odbrani duplu krunu u Holandiji, ali i da napadne trofej u Ligi Evrope.



Zanimljivo, upravo je Čelsi "krivac" za eliminaciju Ajaksa iz Lige šampiona i to posle one kontroverne utakmice na Stamford Bridžu kada su Kopljanici uz pomoć sudija prokockali prednost od 4:1.







Zijeh je baš na toj utakmici odigrao za "desetku" i Lampard ga je još tada označio kao prvu letnju metu.