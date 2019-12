Prsa u prsa! Šta će Barsa i Real uraditi u prelaznom roku i zbog čega ova situacija nije viđena nikad?

Pred praznike, "El Klasiko" bez golova, pa onda kiks Reala protiv Baska, Barselona je na odmor otišla sa dva boda više. Šampionat se nastavlja već 4. januara, jasno je da će najveći rivali voditi trku za titulu, iako ni Sevilja nije daleko, na -5 od Barselone.



Ali, šta će Real i Barsa uraditi u prelaznom roku?



Ni jedan, ni drugi klub nisu potvrdili navode o kupovinama tokom zime, mada Zidan traži i dalje još jednog vezistu. Prema nekim informacijama spreman je da proda Iska Čelsiju, i da dovede nekog od vezista. Nije mu po volji Eriksen, on bi Pogbu što je nemoguća misija, a verovatno ni De Bek iz Ajaksa neće u januaru napustiti klub.



Perez za sada ćuti, on ne voli da kupuje u januaru, mediji pominju da će na kraju sezone dovesti novog napadača, da žele Ikardija koji je odbio da ga PSŽ otkupi, ali ono što je Zidan rekao je da ove zime nema promena u napadu, dakle Luka Jović ostaje.



Dug je januar, videćemo kako će se situacija razvijati, pogotovo ako ode Isko. Real bi već sad želeo Hakimija iz Dortmunda koji je na pozajmici, ali Marokanac će tek na leto ponovo na "Bernabeu".



Barselona?



Tu već ima mnogo priča, počev od odlaska Todiboa u Milan i eventualne prodaje Umtitija i pokušaja da se ugrabi štoper, pre svih Bleki Milenković, ali i to će biti teško izvesti u januaru.



Barselona zavisi od prodaja, jedan će otići, Vidal ili Rakitić, kao i Alenja. Navodno i Semeda nude Juventusu, Mendešu je poručeno da desni bek nije prva opcija.



Ostaje priča o napadaču. On je potreban odmah, Karlos Vela bi mogao da stigne na pozajmicu, mada nije jasno zbog čega bi krao minute Fatiju, a izgleda da i dalje prva letnja meta ostaje Nejmar.



Brazilac će se pozvati na propise UEFA, može da napusti klub uz kompenzaciju jer je stariji od 27 godina, a nije potpisivao produžetak sa PSŽ. Ali, i kada se sračuna, plata, boravak u Parizu, obeštećenje koje je plaćeno, to će biti 180 miliona evra, Barsa taj novac u ovom trenutku nema. Hoće li ga imati na leto i može li prodajama da skupi deo, videćemo, tek u januaru pokušavaju da se reše par igrača na sredini, da eventualno prodaju i nekog iz odbrane, smanje igrački kadar i dovedu zamenu za Suareza, i to privremenu do leta.



Opšti je utisak da se Real istrošio letos, da sada mora da čeka naredni jun jer nije rasprodao prekobrojne, Bejla i Rodrigeza i da su im ruke vezane u prelaznom roku.



Što se Barselone tiče, nemaju novca, i oni moraju da smanje platni fond, pomenuti igrači zarađuju, kada se sve sabere oko 25 miliona neto i klub je već iznad granice, finansijski direktor Oskar Grau je upozorio da bez rezova u igračkom kadru ne mogu recimo da priušte Nejmara, čak i ako on smanji primanja na manje od 25 miliona evra.



Mediji u Španiji se slažu da je ovo jedinstvena, nikada viđena situacija, Barselona i Real nemaju novca za pojačanja. Tačnije, ne mogu da kupuju dok se ne oslobode prekobrojnih što je u januaru veoma teško. Plate i troškovi klubova premašuju planirano, pa bi lako mogli da i pored toga što su mašine za pravljenje para da dođu pod udar FFP jer su kako rekosmo, rashodi preveliki i postoji ogroman disparitet između uloženog u igrače i izlaznih transfera...