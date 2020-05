Propao Ikardijev transfer? Petorica napadača zavise od Maurita!

Nema popusta, Maurito Ikardi se neće lako zadržati u PSŽ. Naime, Francuzi su, s obzirom na to da za bivšeg kapitena nema mesta u planovima Antonija Kontea za narednu sezonu.



Dogovor je bio otkup od 70 miliona evra, ali je Leonardo ponudio 50, plus 10 u bonusima. U Interu su odmah odbili, iako je navodno kroz redove PSŽ ponudio da ubedi Kavanija da ode u Inter.



Ali, Urugvajcu ističe ugovor, on sam odlučuje o svojoj sudbini, ne želi da se odrekne velikog novca, i dalje gleda ka Madridu, odnosno Atletiku, a u džepu ima Bekamovu ponudu da pojača novu franšizu iz Majamija.



Interu se žuri, problem je što, ako se Ikardi vrati u Milano, on je naprosto u situaciji da sedi na tribinama, klub ga neće, ima ugovor na dve godine, odbija neke varijante, nadajući se da će Inter popustiti i prodati ga Juventusu.



PSŽ je želeo čak da ga otkupi, menja za Pjanića i novac, ali Bosanac je već saopštio čelnicima Juventusa da želi jedino u Barselonu.



Juventus nema novac za Ikardija, niti bi platio 85 miliona koliko Inter traži najvećem rivalu, iako je on velika želja Sarija, ali i ljudi u klubu.



Ako, PSŽ ne otkupi Ikardija, propašće verovatno i transfer Kavanija u Inter, ali i Juventusov plan, oni će morati da se okrenu Raulu Himenezu ili Miliku, koji je opet preskup.



Jedna od varijanti je da ostane Iguain, ako ga Sari motiviše, odradi ugovor, a da onda koristeći se saradnjom sa Rajolom i bogatom provizijom privuku Halanda.



Juventus je prema Rajolinim rečima napravio neverovatnu grešku, hteo je da kupi Norvežanina od Salcburga i da ga pošalje u "B" tim koji igra po nedođijama u trećoj ligi.



Haland je odbio Juventus prošlog leta, iako je Molde pristao na ponudu jer je želeo minute i pokazalo se da je bio u pravu.











Podsetimo, Inter će izgubiti Lautara Martineza, izmakao im je Mertens, kao i Žiru, njih dvojica su ostali u Napoliju, odnosno Čelsiju. Žele Kavanija, alternativa je Obamejang, a probaće da produže pozajmicu Aleksisa Sančeza. Treba im napadač, ali ako ne prodaju Ikardija stvari će biti veoma napete jer je on zaista persona non grata u klubu.



Dakle, moglo bi se reći da od Ikardija, odnosno raspleta, zavise Iguain, Kavani, Obamejang, Milik, Raul Himenez, pa na neki način i Haland, mada će on u leto 2021. moći da bira...