Propali pregovori Intera i Junajteda? "Đavole" će baš zaboleti po džepu!

Aleksis Sančez je spreman da ostane u Interu, ali ne i da se odrekne velikog novca.



Naime, Junajted traži 20 miliona evra za Čileanca, što ne bi možda bio problem za Inter, ali sa Sančezovim primanjima to je nemoguća misija.



On je ove godine na pozajmici na "Meacu", ali "Đavoli" plaćaju tri četvrtine ugovora, ogromnih 25 miliona po sezoni, sa bonusima.



Sam Aleksis bi morao da pristane na trećinu te sume kako bi ostao u Interu, Italijani su ponudili "Đavolima" da napadač ostane na pozajmici, ali je iz Engleske stigao negativan odgovor.



No, Junajted i nije u poziciji da postavlja uslove, niko se ne bi odrekao onoga što ima Sančez u klubu, ugovor na dve godine, kako rekosmo klub treba da mu do 2022. isplati blizu 50 miliona evra neto.



Zbog toga mu ne pada na pamet da ode u MLS, ili ostane u Interu za manju platu, pa je zaista ovo nerešiva enigma za Junajted.